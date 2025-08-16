31
بيروت
32
طرابلس
30
صور
33
جبيل
30
صيدا
31
جونية
29
النبطية
31
زحلة
31
بعلبك
22
بشري
29
بيت الدين
26
كفردبيان
لبنان
غارة إسرائيلية صباحا على أطراف عيترون.. ولا إصابات
Lebanon 24
16-08-2025
01:24
استهدفت غارة اسرائيلية
صباح اليوم
السبت حفارة في اطراف بلدة
عيترون
لجهة بليدا من دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
