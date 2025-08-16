من مدير مستشفى… إلى الكازينو !!

Advertisement

يجري التحضير في كواليس غرف المستشارين لتعيين مدير احد المستشفيات الجامعية في ساحل كسروان رئيساً جديداً لمجلس الادارة لكازينو خلفاً للمدير الحالي الذي لا يزال قيد التوقيف القضائي.ووفق المعلومات فان ما يؤخر التعيين تعثر الاتصالات مع المرجعيات السياسية الاخرى للاتفاق على توزيع الحصص في مجلس الادارة الجديد.والملفت ان المدير العام العتيد بدأ يتلقى التهاني بتعيينه قبل صدور القرار وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بصوره مع اصدقاء له.