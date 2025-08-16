Advertisement

لبنان

من مدير مستشفى… إلى الكازينو !!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
16-08-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1405290-638909300155669342.jpg
Doc-P-1405290-638909300155669342.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يجري التحضير في كواليس غرف المستشارين لتعيين مدير احد المستشفيات الجامعية في ساحل كسروان رئيساً جديداً لمجلس الادارة المدير العام لكازينو لبنان خلفاً للمدير الحالي رولان خوري الذي لا يزال قيد التوقيف القضائي.
Advertisement
ووفق المعلومات فان ما يؤخر التعيين تعثر الاتصالات مع المرجعيات السياسية الاخرى للاتفاق على توزيع الحصص في مجلس الادارة الجديد.
والملفت ان المدير العام العتيد بدأ يتلقى التهاني بتعيينه قبل صدور القرار وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بصوره مع اصدقاء له.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مدير مستشفى المعمداني بغزة: الأطباء يتضورون جوعا ومحرومين من الطعام والنوم والراحة
lebanon 24
16/08/2025 10:17:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف من عرقلة تحقيقات الكازينو بعد احالة قضاة على التفتيش
lebanon 24
16/08/2025 10:17:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مستشفى المعمداني بغزة: الأطباء يواصلون العمل لإنقاذ الأرواح بينما أجسادهم تنهار
lebanon 24
16/08/2025 10:17:14 Lebanon 24 Lebanon 24
معلوف: رولان خوري موقوف ظلماً وإنجازاته في الكازينو لا يمكن إخفاؤها
lebanon 24
16/08/2025 10:17:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-08-16
03:00 | 2025-08-16
02:45 | 2025-08-16
02:15 | 2025-08-16
02:04 | 2025-08-16
02:02 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24