31
o
بيروت
33
o
طرابلس
32
o
صور
34
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
24
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بسبب المصعد.. حسن ابن الـ 45 عاما خسر حياته بطريقة مروعة في طرابلس
Lebanon 24
16-08-2025
|
01:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي
صباح اليوم
السبت المواطن حسن حمزة 45 عاماً بعد تعرضه لحادث سقوط من الطابق الثامن في المبنى الذي يقطنه خلف مبنى سيتي كومبلكس على
طريق الميناء
ـ
طرابلس
، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
Advertisement
وفي التفاصيل، تعطل المصعد داخل المبنى، فحاول حمزة النزول منه إلا أنه سقط من ارتفاع شاهق ما أدى إلى وفاته على الفور. وقد عمل عناصر
الصليب الأحمر
اللبناني على
نقل الجثة إلى
مستشفى النيني
.
وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
يُذكر أن الراحل ينحدر من بلدة
مرياطة
ويقيم في مدينة طرابلس حيث يملك سوبرماركت على جسر نهر
أبو علي
.
مواضيع ذات صلة
ابن الـ28 عاماً في طرابلس هكذا انتهت حياته بشكل مأساوي
Lebanon 24
ابن الـ28 عاماً في طرابلس هكذا انتهت حياته بشكل مأساوي
16/08/2025 12:36:00
16/08/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشاب أحمد خسر حياته في حادث سير مروّع
Lebanon 24
الشاب أحمد خسر حياته في حادث سير مروّع
16/08/2025 12:36:00
16/08/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مؤسف.. ابن الـ 16 عاماً فقد حياته في يوم عيد ميلاده
Lebanon 24
حادث مؤسف.. ابن الـ 16 عاماً فقد حياته في يوم عيد ميلاده
16/08/2025 12:36:00
16/08/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد الأب مأساة على أحد الشواطئ.. ابن الـ 33 عاما ضحى بحياته لإنقاذ ابنتيه (صور)
Lebanon 24
في عيد الأب مأساة على أحد الشواطئ.. ابن الـ 33 عاما ضحى بحياته لإنقاذ ابنتيه (صور)
16/08/2025 12:36:00
16/08/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"تهديد مباشر"... هكذا ردّ جعجع على خطاب قاسم
Lebanon 24
"تهديد مباشر"... هكذا ردّ جعجع على خطاب قاسم
05:13 | 2025-08-16
16/08/2025 05:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... عدد حوادث السير يرتفع والحلول غائبة
Lebanon 24
بالفيديو... عدد حوادث السير يرتفع والحلول غائبة
05:01 | 2025-08-16
16/08/2025 05:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم يرفع السقف: لا نخاف الحرب الداخلية
Lebanon 24
قاسم يرفع السقف: لا نخاف الحرب الداخلية
05:00 | 2025-08-16
16/08/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
درجات الحرارة تعود الى معدلاتها الموسمية.. هذا ما سيكون عليه طقس الأيام المقبلة
Lebanon 24
درجات الحرارة تعود الى معدلاتها الموسمية.. هذا ما سيكون عليه طقس الأيام المقبلة
04:50 | 2025-08-16
16/08/2025 04:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بـ"أزمة قلبية".. ما جديد الوضع الصحي لإيلي مشنتف؟
Lebanon 24
بعد إصابته بـ"أزمة قلبية".. ما جديد الوضع الصحي لإيلي مشنتف؟
04:49 | 2025-08-16
16/08/2025 04:49:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
08:58 | 2025-08-15
15/08/2025 08:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-15
15/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
14:15 | 2025-08-15
15/08/2025 02:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
08:51 | 2025-08-15
15/08/2025 08:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
15:48 | 2025-08-15
15/08/2025 03:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:13 | 2025-08-16
"تهديد مباشر"... هكذا ردّ جعجع على خطاب قاسم
05:01 | 2025-08-16
بالفيديو... عدد حوادث السير يرتفع والحلول غائبة
05:00 | 2025-08-16
قاسم يرفع السقف: لا نخاف الحرب الداخلية
04:50 | 2025-08-16
درجات الحرارة تعود الى معدلاتها الموسمية.. هذا ما سيكون عليه طقس الأيام المقبلة
04:49 | 2025-08-16
بعد إصابته بـ"أزمة قلبية".. ما جديد الوضع الصحي لإيلي مشنتف؟
04:45 | 2025-08-16
حرائق لبنان.. إسرائيل أول المُتهمين
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
16/08/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
16/08/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
16/08/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24