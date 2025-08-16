Advertisement

لبنان

بسبب المصعد.. حسن ابن الـ 45 عاما خسر حياته بطريقة مروعة في طرابلس

Lebanon 24
16-08-2025 | 01:59
A-
A+
Doc-P-1405305-638909319102468689.jpg
Doc-P-1405305-638909319102468689.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي صباح اليوم السبت المواطن حسن حمزة  45 عاماً بعد تعرضه لحادث سقوط من الطابق الثامن في المبنى الذي يقطنه خلف مبنى سيتي كومبلكس على طريق الميناء ـ طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

وفي التفاصيل، تعطل المصعد داخل المبنى، فحاول حمزة النزول منه إلا أنه سقط من ارتفاع شاهق ما أدى إلى وفاته على الفور. وقد عمل عناصر الصليب الأحمر اللبناني على نقل الجثة إلى مستشفى النيني.

وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.

يُذكر أن الراحل ينحدر من بلدة مرياطة ويقيم في مدينة طرابلس حيث يملك سوبرماركت على جسر نهر أبو علي.

مواضيع ذات صلة
ابن الـ28 عاماً في طرابلس هكذا انتهت حياته بشكل مأساوي
lebanon 24
16/08/2025 12:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الشاب أحمد خسر حياته في حادث سير مروّع
lebanon 24
16/08/2025 12:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مؤسف.. ابن الـ 16 عاماً فقد حياته في يوم عيد ميلاده
lebanon 24
16/08/2025 12:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24
في عيد الأب مأساة على أحد الشواطئ.. ابن الـ 33 عاما ضحى بحياته لإنقاذ ابنتيه (صور)
lebanon 24
16/08/2025 12:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:13 | 2025-08-16
05:01 | 2025-08-16
05:00 | 2025-08-16
04:50 | 2025-08-16
04:49 | 2025-08-16
04:45 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24