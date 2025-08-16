بسبب المصعد.. حسن ابن الـ 45 عاما خسر حياته بطريقة مروعة في طرابلس

Advertisement

توفي السبت المواطن حسن حمزة 45 عاماً بعد تعرضه لحادث سقوط من الطابق الثامن في المبنى الذي يقطنه خلف مبنى سيتي كومبلكس على ـ ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وفي التفاصيل، تعطل المصعد داخل المبنى، فحاول حمزة النزول منه إلا أنه سقط من ارتفاع شاهق ما أدى إلى وفاته على الفور. وقد عمل عناصر نقل الجثة إلى .وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.يُذكر أن الراحل ينحدر من بلدة ويقيم في مدينة طرابلس حيث يملك سوبرماركت على جسر نهر .