Advertisement

لبنان

قاسم يرفع السقف: لا نخاف الحرب الداخلية

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
16-08-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1405325-638909353598617901.jpg
Doc-P-1405325-638909353598617901.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جاء خطاب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، امس حاسمًا وقاطعًا، منهياً أي جدل حول الموقف الرسمي للحزب في مسألة تسليم السلاح.
Advertisement


قاسم أكد بوضوح أن هذا السلاح لن يُسلَّم، معتبرًا أن بقاءه ضرورة استراتيجية في ظل الظروف الراهنة. أهمية هذا الخطاب لا تكمن فقط في مضمون رسالته، بل في توقيته أيضًا، إذ جاء مباشرة بعد زيارة علي لاريجاني إلى بيروت، وما حملته من رسائل سياسية واضحة، وكذلك بعد خطاب زعيم الحوثيين، ما أعطى كلماته بعدًا إقليميًا أكبر.

الأهم في خطاب قاسم كان نبرة الحزم التي عكست عدم قلقه من احتمال اندلاع حرب داخلية إذا فُرضت على الحزب. فقد قال بوضوح بما معناه انه لن يبقى بلد إذا استمرت محاولات تدمير الشيعة، في إشارة تحمل رسائل تحذير واضحة، وتكشف أن قرار المواجهة قد اتُّخذ بشكل نهائي، سواء كانت المواجهة سياسية أو ميدانية.

مصادر مطلعة أكدت أن خطاب قاسم يعكس توجهًا داخل الحزب نحو مواجهة قرار الحكومة المرتقب أو القائم، ليس فقط عبر القنوات السياسية، بل أيضًا عبر تحرك شعبي واسع، وربما عبر وسائل عسكرية إذا اقتضى الأمر، حتى ولو كان الجيش في الواجهة.

هذه اللهجة الحاسمة تشير إلى أن الحزب يرى في التطورات الأخيرة مسًّا جوهريًا بمصالحه ووجوده، ما يدفعه لاعتماد استراتيجية أكثر صدامية مع خصومه في الداخل والخارج.

كما تضمن الخطاب إشارة بالغة الأهمية إلى الولايات المتحدة، حين تحدث قاسم عن "التحركات الشعبية" التي قد تصل إلى محيط السفارة الأميركية في بيروت. هذه العبارة لم تكن عفوية، بل حملت دلالات سياسية وأمنية واضحة، خصوصًا في ظل التصعيد المستمر في الموقف الأميركي من الحزب، والضغوط الاقتصادية والسياسية التي يتعرض لها.

الربط بين هذه المواقف والزيارات والتحركات الإقليمية الأخيرة يوحي بأن خطاب قاسم لم يكن فقط ردًا على نقاش داخلي لبناني حول السلاح، بل رسالة موجهة إلى أكثر من طرف: الداخل اللبناني، الدول الإقليمية، والولايات المتحدة وحلفاؤها. الرسالة مفادها أن الحزب متمسك بسلاحه، ومستعد لمواجهة أي مسعى لتجريده منه، ولن يتردد في الذهاب بعيدًا في التصعيد إذا شعر بأن وجوده مهدد.

بهذه الرسائل، فتح قاسم مرحلة جديدة في الخطاب السياسي للحزب، يبدو أنها تتسم بوضوح الموقف واستعداد المواجهة، ما يرفع منسوب التوتر في المشهد اللبناني، ويضع الجميع أمام استحقاقات كبرى في الفترة المقبلة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" يرفع السقف مجدّدًا.. ما مصير جلسة الثلاثاء الحكوميّة؟!
lebanon 24
16/08/2025 12:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يرفع السقف في ملف السلاح.. كيف يُفهَم موقفه المتزامن مع زيارة براك؟
lebanon 24
16/08/2025 12:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: طمئنوا اللبنانيين ان لبنان بخير ولا عودة إلى لغة الحرب وسقفنا جميعا هو لبنان
lebanon 24
16/08/2025 12:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل بخطاب عالي السقف: لالغاء اللجنة الأمنية المشتركة بين الجيش والحزب وإقفال "القرض الحسن"
lebanon 24
16/08/2025 12:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:13 | 2025-08-16
05:01 | 2025-08-16
04:50 | 2025-08-16
04:49 | 2025-08-16
04:45 | 2025-08-16
04:30 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24