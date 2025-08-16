أفادت المعلومات بأنّ القائد السابق لمنتخب في كرة السلة ولاعب ورئيس سابقاً منتشف، خضع لعملية دقيقة في القلب (القلب المفتوح)، وذلك بعدما أصيب بأزمة قلبية حادة استدعت دخوله إلى المستشفى.

