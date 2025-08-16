Advertisement

لبنان

بعد إصابته بـ"أزمة قلبية".. ما جديد الوضع الصحي لإيلي مشنتف؟

Lebanon 24
16-08-2025 | 04:49
أفادت المعلومات بأنّ القائد السابق لمنتخب لبنان في كرة السلة ولاعب ورئيس نادي الحكمة سابقاً إيلي منتشف، خضع لعملية دقيقة في القلب (القلب المفتوح)، وذلك بعدما أصيب بأزمة قلبية حادة استدعت دخوله إلى المستشفى.
وحالياً، فإن وضع مشنتف مستقر، وسيبقى في العناية الفائقة لأيام من أجل التعافي الكامل.
 
 
لبنان

رياضة

