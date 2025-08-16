المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى نعى العلّامة السيد عباس علي الموسوي

Advertisement

نعى ، "بمزيد من التسليم بقضاء الله تعالى وقدره، الى عموم واللبنانيين عضو الهيئة الشرعية في المجلس سَمَاحَةَ العَلَّامَـةِ السَــيّدَ عَبّاس عَلي المُوسَويّ عن عمر ناهز واحد وثمانين عاما قضى معظمه في التدريس والتأليف وتفسير القرآن وتبليغ الاحكام الشرعية، فكان مثال العالم الرىسالي العامل في خدمة الدين الحنيف وحفظ المجتمع والوطن والتزام قضايا الامة".وجاء في بيان له: "يتمّ تقبّل التعازي اليوم السبت ١٦ اب ٢٠٢٥ الموافق ل ٢٢ صفر ١٤٤٧ في مجمع الإمام المجتبى عليه السلام من الساعة الخامسة الى الساعة السابعة عصرا. وتتمّ مراسم الصلاة على جثمان الراحل في بلدة النبي شيت ١٧ اب ٢٠٢٥ الساعة الحادية عشر صباحا .كما تقام مراسم التشييع في يوم الاثنين ١٨ آب ٢٠٢٥ في موعد يحدد تفصيله لاحقا. ليُوارى الثرى إلى جوارِ جدّهِ أمير المؤمنين عليه السلام في النجفِ الأشْرف".وختم: "وانا إذ نتقدم بالعزاء من صاحب العصر والزمان وأسرته الكريمة بفقد هذا العالم الفاضل نسأل الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يحشره مع الأنبياء والاولياء والصديقين، وان يلهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان".