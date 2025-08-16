رئيس الاتحاد العمالي ثمّن إقرار المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء

Advertisement

وشكر لوزير الصحة ركان ونقيب الصيادلة جو سلوم "المثابرة والمتابعة وإعطاء الأولوية لاقرار هذه المراسيم ودفع هذا الموضوع إلى الواجهة".واعتبر أن "اختيار الاكفاء والاختصاصيين وأصحاب المهنية العالية لإدارة هذه المؤسسة الفعالة هو شرط أساسي لنجاحها وتأمينها للشفافية في مراقبة الأدوية والمتممات المستوردة وتسجيلها وفقاً للأصول".