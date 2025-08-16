لقاء في مركز الجماعة بصيدا لمناقشة مشاريع إنمائية وحياتية

Advertisement

التقى للجماعة الإسلامية في مركز الجماعة في ، عضوي وائل قصب ومحمد الشماس، وكان بحث في مشاريع وملفات إنمائية وحياتية وسبل العمل عليها وفق مبدأ الأولويات ولا سيما الأزمة البيئية وكارثة ، "وضرورة مقاضاة إدارة المعمل واسترجاع الأموال التي تقاضاها بدل عملية الفرز التي لم تكن تحصل وتسببت بتشكل جبل النفايات من جديد بكل سلبياته". بالإضافة إلى معضلة الكلاب الشاردة وضرورة إيجاد حلول سريعة لها.وكانت إشادة "بعملية تنظيم الأسواق التي يجب أن تراعي واقع الباعة المتجولين وأصحاب البسطات وتأمين البدائل التي تضمن لهم عملهم وكرامتهم، مع ضرورة قمع المخالفات".