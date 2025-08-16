Advertisement

لبنان

موظّفو الإدارة العامّة: لبحث هذه المطالب وإقرارها في أسرع وقت ممكن

Lebanon 24
16-08-2025 | 07:08
هنأت رابطة موظفي الإدارة العامة، اللبنانيين، بعيد انتقال السيدة العذراء، آملة من الرب أن "يُعيده على الجميع بالصحة والعافية، وعلى وطننا العزيز بالأمن والاستقرار والخير".
وأعربت في بيان عن سرورها ب"فتح الاعتمادات الخاصة بالمتقاعدين، لما تشكّله هذه الزيادة من إضافة ضرورية لكل من خدم الدولة وأحيل إلى التقاعد"، متمنّيةً أن "تكون هذه الخطوة فاتحة لمزيد من القرارات الداعمة لمختلف شرائح القطاع العام".


وأعلنت انها زارت رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، وأطلعتهما على الهواجس والمطالب ضمن ورقة مطلبية شاملة. وقد اتّسمت اللقاءات بأجواء إيجابية وبنّاءة، تبعتها خطوات متابعة من خلال اجتماع مع مستشار الرئيس والتواصل شبه اليومي ، على أمل الوصول إلى حلول مرضية فيما يخص تعديل شروط بدل المثابرة في القريب العاجل، إضافة إلى الوعد بضمّ مندوب عن الرابطة إلى اللجنة المكلفة ببحث شؤون القطاع العام.


إن الرابطة، وإذ تثني على هذه الإيجابية، لا تزال في موقع المدافع عن كل حق ومطلب من حقوق ومطالب موظفي الإدارات العامة، ومن أبرز هذه المطالب: ضمّ جميع المضاعفات إلى صلب الراتب،  اصدار مرسوم لتقديم مساعدة فورية، وتثبيت المتعاقدين وفقاً للأصول، أو إفادتهم من قانون التقاعد المطبق على موظفي الدولة ،أو استصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم ٣١٩ تاريخ ٢٢/ ١٢/ ٢٠٢٣ المتضمن انشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بما من شأنه افادة المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن بينهم المتعاقدون من حق التقاعد.


وأملت الرابطة أن "يتمّ بحث هذه المطالب وإقرارها في أسرع وقت ممكن، تقديرًا لتضحيات الموظفين ودورهم الحيوي في استمرارية المرفق العام وخدمة المواطنين"، مؤكّدة "استمرارها في متابعة الاتصالات واللقاءات للوصول إلى حلول منصفة وعادلة للجميع".


وختمت مؤكدة "انها ستبقي على اجتماعاتها مفتوحة لمعرفة مآل الامور وليبنى على الشيء مقتضاه".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24