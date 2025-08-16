ما حقيقة بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه لبنان؟

Advertisement

نفت مصادر أمنية لـ" " المعلومات المتداولة عبر بعض والمجموعات الإخبارية عن بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه .وشددت المصادر على أن هذه المعلومات التي تمّ إرفاقها بصور لنقل معدات عسكرية تحمل راجمات صواريخ، عارية عن الصحة وما هي إلا أنباء للتهويل فقط.كما أكدت المصادر أن الأمور طبيعية عند الحدود في هذه الأثناء، وان وحدات الجيش على جهوزية تامة لدرء أي خطر داهم ، كما أن عناصره تتابع الأوضاع في المنطقة عن كثب وبدقة.وفي هذا الإطار، كشف مصدر أمني لـ"لبنان 24" أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة وتكثف دوريات لوحداتها على طول الحدود الشمالية الشرقية ، وان كافة الوحدات على جهوزية تامة للتدخل في أي وقت لردع اي خطر قادم على لبنان.