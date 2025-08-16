Advertisement

لبنان

ما حقيقة بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه لبنان؟

Lebanon 24
16-08-2025 | 07:33
A-
A+
Doc-P-1405408-638909517265803910.jpg
Doc-P-1405408-638909517265803910.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

نفت مصادر أمنية لـ"لبنان 24" المعلومات المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات الإخبارية عن بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه لبنان.
Advertisement

وشددت المصادر على أن هذه المعلومات التي تمّ إرفاقها بصور لنقل معدات عسكرية تحمل راجمات صواريخ، عارية عن الصحة وما هي إلا أنباء للتهويل فقط.

كما أكدت المصادر أن الأمور طبيعية عند الحدود في هذه الأثناء، وان وحدات الجيش على جهوزية تامة لدرء أي خطر داهم ، كما أن عناصره تتابع الأوضاع في المنطقة عن كثب وبدقة.

وفي هذا الإطار، كشف مصدر أمني لـ"لبنان 24" أن قيادة الجيش تتخذ كل الإجراءات اللازمة وتكثف دوريات لوحداتها على طول الحدود الشمالية الشرقية ، وان كافة الوحدات على جهوزية تامة للتدخل في أي وقت لردع اي خطر قادم على لبنان.
مواضيع ذات صلة
إعلام مصري: بدء تحرك شاحنات المساعدات المصرية باتجاه قطاع غزة
lebanon 24
16/08/2025 22:36:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... تحرّكات للجيش السوريّ عند الحدود مع لبنان
lebanon 24
16/08/2025 22:36:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الفنان السوري رشيد عساف إثر تعرضه لنوبة قلبية؟
lebanon 24
16/08/2025 22:36:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: التحركات العسكرية الإسرائيلية في غزة لا تُحدث تغييرات حقيقية وتثير انتقادات داخل المؤسسة الأمنية
lebanon 24
16/08/2025 22:36:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:23 | 2025-08-16
15:14 | 2025-08-16
15:07 | 2025-08-16
15:02 | 2025-08-16
14:32 | 2025-08-16
14:26 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24