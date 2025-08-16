29
بيروت
30
طرابلس
28
صور
29
جبيل
28
صيدا
29
جونية
25
النبطية
22
زحلة
23
بعلبك
21
بشري
25
بيت الدين
25
كفردبيان
لبنان
بالصور... باسيل يقدّم "الملف الأسود" إلى لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الاتصالات
Lebanon 24
16-08-2025
07:30
كتب رئيس
التيار
"الوطني الحر"
النائب جبران باسيل
عبر منصة "اكس":
"قدّمت الأسبوع الماضي إلى
لجنة التحقيق
البرلمانية
في ملف الاتصالات، "الملف الأسود" الذي كنت قد أودعته لدى كافة الجهات القضائية المعنية منذ عام 2009، والذي لم يُحرّك رغم الكتب المتكرّرة التي وجّهتها لعدّة جهات لمتابعته. ويتضمّن هذا الملف مخالفات وهدرًا يفوق المليار دولار، وهو مدعّم بالأدلّة والمستندات الرسمية.
على أمل
ان تضع اللجنة البرلمانية يدها عليه الآن بموجب صلاحيّاتها وبحسب ما تمّت الاتفاق عليه في
الهيئة العامة
".
