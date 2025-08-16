الخولي عن التهديدات العشائرية السورية للبنان: انتهاك صارخ للسيادة

Advertisement

وقال الخولي في بيان: "أن التهديدات التي أطلقها أفراد عشائر باجتياح الحدود خلال 48 ساعة – تحت ذريعة الإفراج عن معتقلين في سجن رومية – تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والسيادة ".وطالب الحكومة والقضاء ب"ملاحقة مطلقي التهديدات بتهمة التحريض على اجتياح الحدود بموجب قانون اللبناني.ومطالبة السلطات السورية بتسليم المتورّطين للقضاء اللبناني وضرورة تفعيل أبراج المراقبة على الحدود – التي تمتلك كاميرات بعيدة المدى – لرصد أي تحركات عدائية".وأكد ان " ليس ساحةً للتصفيات"، محمّلا "مسؤولية أي تساهل في حماية الحدود"، مطالبا ب"الضغط على لوقف تحريض العشائر"، وداعيا اللبنانيين إلى "التصدي لهذه المؤامرة التي تستهدف وجودنا وكياننا".