لبنان

بحثاً عن مطلوبين... الجيش يداهم بلدتي حورتعلا وبريتال

Lebanon 24
16-08-2025 | 09:40
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قوة من الجيش تداهم بلدتي حورتعلا وبريتال شرقي بعلبك  بحثا عن مطلوبين.
 وتعمل القوة المداهمة على تفتيش منازل مطلوبين بحثا عن اسلحة وممنوعات.
