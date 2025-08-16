بحثاً عن مطلوبين... الجيش يداهم بلدتي حورتعلا وبريتال

Advertisement

أفادت مندوبة " " بأن قوة من الجيش تداهم بلدتي حورتعلا وبريتال شرقي بعلبك بحثا عن مطلوبين.وتعمل القوة المداهمة على تفتيش منازل مطلوبين بحثا عن اسلحة وممنوعات.