حريق ضخم على ضفاف الليطاني ويمتد نحو دير ميماس

Advertisement

اندلع حريق ضخم بعد ظهر اليوم على ضفاف في محيط جسر الخردلي، وسرعان ما امتدت النيران بفعل الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى أطراف بلدة .وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني من مراكز ، ، ، ، إضافة إلى فرق من الهيئة الصحية الإسلامية، وعملت لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة للسيطرة على الحريق والحد من تمدده.