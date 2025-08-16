Advertisement

لبنان

حريق ضخم على ضفاف الليطاني ويمتد نحو دير ميماس

Lebanon 24
16-08-2025
اندلع حريق ضخم بعد ظهر اليوم على ضفاف نهر الليطاني في محيط جسر الخردلي، وسرعان ما امتدت النيران بفعل الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى أطراف بلدة دير ميماس.
وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني من مراكز القليعة، جديدة مرجعيون، الخيام، النبطية، إضافة إلى فرق من الهيئة الصحية الإسلامية، وعملت لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة للسيطرة على الحريق والحد من تمدده.
