لبنان

قنبلة حارقة تشعل حريقًا في الجنوب... والدفاع المدني يتدخّل

Lebanon 24
16-08-2025 | 10:22
ألقت درون إسرائيلية، منذ فليل، قنبلة حارقة باتجاه خراج بلدة شيحين في قضاء صور، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنطقة. 
وعملت فرق الدفاع المدني على السيطرة على النيران واخماده. (الوكالة الوطنية) 
 
