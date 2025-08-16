Advertisement

لبنان

في الجنوب.. رصاصٌ إسرائيلي يستهدف رعاة لبنانيين

Lebanon 24
16-08-2025 | 11:08
أقدم جنود العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، على إطلاق رشقات نارية بالأسلحة الرشاشة باتجاه عددٍ من الرعاة عند أطراف بلدة شبعا - جنوب لبنان.
وذكرت المصادر الميدانية أنّ مصدر إطلاق النار جاء من موقع الرادار الإسرائيليّ. 
15:23 | 2025-08-16
15:14 | 2025-08-16
15:07 | 2025-08-16
15:02 | 2025-08-16
14:32 | 2025-08-16
14:26 | 2025-08-16
