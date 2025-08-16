في الجنوب.. رصاصٌ إسرائيلي يستهدف رعاة لبنانيين

أقدم جنود العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، على إطلاق رشقات نارية بالأسلحة الرشاشة باتجاه عددٍ من الرعاة عند أطراف بلدة - .

Advertisement

وذكرت المصادر الميدانية أنّ مصدر إطلاق النار جاء من موقع الرادار الإسرائيليّ.