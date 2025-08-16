Advertisement

لبنان

في طرابلس.. إشكال وتضارب بين مواطنين (صورة)

Lebanon 24
16-08-2025 | 11:26
وقع إشكال في منطقة جبل محسن - طرابلس بين شبان من آل "ض" و آخرين من آل "ن"، تطور إلى عراك وتضارب بالأيدي، من دون وقوع إصابات في الأرواح. 
وعلى الأثر، عمل أهالي المنطقة على تطويق الخلاف الذي وقع بسبب إشكال سابق أسفر عن سقوط قتيل.
 
 
 
 
