في طرابلس.. إشكال وتضارب بين مواطنين (صورة)

وقع إشكال في منطقة - بين شبان من آل "ض" و آخرين من آل "ن"، تطور إلى عراك وتضارب بالأيدي، من دون وقوع إصابات في الأرواح.

وعلى الأثر، عمل أهالي المنطقة على تطويق الخلاف الذي وقع بسبب إشكال سابق أسفر عن سقوط قتيل.