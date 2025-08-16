دعا النائب ، اليوم السبت، إلى قطع العلاقات بين وإيران وإغلاق سفارة في .

وفي تصريح تلفزيوني، قال إنَّ "هناك نديّة بين والجيش"، مشيراً إلى أنَّ " قادرة على تطبيق خطتها بالطريقة والمهل التي تقدرها بنفسها".

وأوضح ريفي أن "رئيس الحكومة يحظى بغطاء سني كامل"، وقال: " عام أن يفهم ذلك وسنقوم بتحصين سلام لأن خيارنا هو الدولة".

وأضاف: "أحذرك يا من خيار مجنون ستدفع ثمنه وسنواجهك في الشارع إذا اضطررنا للدفاع عن أنفسنا ونحنُ قادرون على ذلك".