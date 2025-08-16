Advertisement

لبنان

لـ"قطع العلاقات".. نائب لبناني يدعو لإغلاق سفارة إيران في بيروت!

Lebanon 24
16-08-2025 | 13:31
Doc-P-1405499-638909737490425997.png
Doc-P-1405499-638909737490425997.png photos 0
دعا النائب أشرف ريفي، اليوم السبت، إلى قطع العلاقات بين لبنان وإيران وإغلاق سفارة طهران في بيروت.
وفي تصريح تلفزيوني، قال ريفي إنَّ "هناك نديّة بين حزب الله والجيش"، مشيراً إلى أنَّ "المؤسسة العسكرية قادرة على تطبيق خطتها بالطريقة والمهل التي تقدرها بنفسها".
وأوضح ريفي أن "رئيس الحكومة نواف سلام يحظى بغطاء سني كامل"، وقال: "على أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم أن يفهم ذلك وسنقوم بتحصين سلام لأن خيارنا هو الدولة".
وأضاف: "أحذرك يا قاسم من خيار مجنون ستدفع ثمنه وسنواجهك في الشارع إذا اضطررنا للدفاع عن أنفسنا ونحنُ قادرون على ذلك". 
