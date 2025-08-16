Advertisement

لبنان

إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
16-08-2025 | 13:47
شهدت منطقة الشياح في بيروت، مساء السبت، إشكالاً مسلحاً تطور إلى إشتباك عنيف بالأسلحة الرشاشة.
وذكرت معلومات "لبنان24" أنَّ الإشكال وقع في شارع مارون مسك، ما أثار هلع المواطنين.
 
 
 
 
 
 
