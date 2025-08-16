إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟

شهدت منطقة في ، مساء السبت، إشكالاً مسلحاً تطور إلى إشتباك عنيف بالأسلحة الرشاشة.

Advertisement

وذكرت معلومات " " أنَّ الإشكال وقع في شارع مارون مسك، ما أثار هلع المواطنين.