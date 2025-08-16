Advertisement

لبنان

اتصالات مشبوهة تصل لـ"لبنانيين".. احذروا سرقتكم

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
16-08-2025 | 13:51
أكّد مصدر أمني لـ"لبنان24" أنّ عددًا من الأشخاص تلقوا خلال الأيام الماضية اتصالات مشبوهة، من قبل أشخاص يدّعون أنّهم يمثلون مفوضية اللاجئين في لبنان.
وحسب المصدر، فإن المتصلين يطلبون من الضحايا دفع مبلغ معين من المال في مقابل الحصول على المساعدات.

مصدر في المفوضية، أكّد لـ"لبنان24" أنّه لا صحة أبدًا لأي أخبار تفيد أن المفوضية تقدم المساعدات في مقابل المال، لافتا إلى أنّ هذه الاتصالات هي فعلا "مشبوهة".

ولفت المصدر إلى أنّ على الشخص أن يتواصل مع المفوضة مباشرة، علمًا أنّ هناك بلاغات وصلت إلى مفوضية وكشفت عن أنّ هناك من يدّعون زورًا أنّهم يمثلون منظمات إنسانية، ويطلبون صورا للاشخاص الذين يتم الاتصال بهم  في مقابل تقديم المساعدات.
المصدر: خاص لبنان24
