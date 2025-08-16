Advertisement

وحسب المصدر، فإن المتصلين يطلبون من الضحايا دفع مبلغ معين من المال في مقابل الحصول على المساعدات.مصدر في المفوضية، أكّد لـ"لبنان24" أنّه لا صحة أبدًا لأي تفيد أن المفوضية تقدم المساعدات في مقابل المال، لافتا إلى أنّ هذه الاتصالات هي فعلا "مشبوهة".ولفت المصدر إلى أنّ على الشخص أن يتواصل مع المفوضة مباشرة، علمًا أنّ هناك بلاغات وصلت إلى مفوضية وكشفت عن أنّ هناك من يدّعون زورًا أنّهم يمثلون منظمات إنسانية، ويطلبون صورا للاشخاص الذين يتم الاتصال بهم في مقابل تقديم المساعدات.