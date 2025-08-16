Advertisement

لبنان

مطر: لن نقبل ان تكون طرابلس خاصرة رخوة

Lebanon 24
16-08-2025 | 14:25
A-
A+
Doc-P-1405514-638909764188423560.png
Doc-P-1405514-638909764188423560.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب ايهاب مطر على منصة "أكس":  "لن نقبل أن تكون طرابلس "خاصرة رخوة" بعد اليوم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مخاوف امنية من "خاصرة رخوة" في الشمال
lebanon 24
17/08/2025 08:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: طرابلس لن تكون ممراً أو مقراً للفتن بل كانت وستبقى رمزاً لوحدة الوطن
lebanon 24
17/08/2025 08:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مودي يتحدى رسوم ترامب: لن نقبل تنازلات تضر بالمزارعين
lebanon 24
17/08/2025 08:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: لن نقبل بشروط حماس للتوصل إلى اتفاق
lebanon 24
17/08/2025 08:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2025-08-17
01:15 | 2025-08-17
01:00 | 2025-08-17
00:12 | 2025-08-17
23:55 | 2025-08-16
23:32 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24