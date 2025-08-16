Advertisement

لبنان

"سفير جديد" يبدأ مهامه في بيروت.. من هو؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
16-08-2025 | 14:26
علم "لبنان24" أن السفير الفلسطيني الجديد محمد الأسعد سيتسلم مهامه رسمياً في سفارة بلاده ببيروت، يوم الإثنين المُقبل.
وذكرت المعلومات أنَّ الترتيبات الإدارية لتسلم الأسعد باتت جاهزة، في حين أن اللجان المعنية بترتيب أوضاع السفارة وقوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان ما زالت تمارس عملها في إطار عملية نهوض شاملة لاقت أصداء إيجابية في الأوساط الفلسطينية داخل لبنان.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

خاص "لبنان 24"

