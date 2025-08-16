"سفير جديد" يبدأ مهامه في بيروت.. من هو؟

علم " " أن السفير الفلسطيني الجديد سيتسلم مهامه رسمياً في سفارة بلاده ببيروت، يوم الإثنين المُقبل.

وذكرت المعلومات أنَّ الترتيبات الإدارية لتسلم الأسعد باتت جاهزة، في حين أن اللجان المعنية بترتيب أوضاع السفارة وقوات الأمن الوطني الفلسطيني في ما زالت تمارس عملها في إطار عملية نهوض شاملة لاقت أصداء إيجابية في الأوساط داخل لبنان.