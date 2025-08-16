خلال أسبوعين.. خطوة سيفعلها الجيش بشأن "حصرية السلاح"

أعلنَ ، اليوم السبت، أنَّ "الجيش سيرفع تقريره للحكومة عن خطة حصر السلاح بيد الدولة خلال أسبوعين"، وقال: "نريدُ الحفاظ على السلم الأهلي ولا أحد يريد مواجهة الجيش، ويتعين علينا في تفادي لغة التخوين والتخويف والتهديد".

Advertisement

وفي تصريحٍ له عبر قناة " "، قال متري: " كل الوزراء وافقوا على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة والخلاف على كيفية تحقيقه، وبدل السجال السياسي علينا مناقشة كيفية ردع وتجنب الفتنة الداخلية".

وأكمل: "هناك صعوبات ونواجه ضغوطاً داخلية وخارجية ولكن يجب انتهاج خيار ، وما زالت هناك مساحة للتفكير في كيفية تنفيذ ومعالجة خطة حصر السلاح".