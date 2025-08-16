Advertisement

لبنان

خلال أسبوعين.. خطوة سيفعلها الجيش بشأن "حصرية السلاح"

Lebanon 24
16-08-2025 | 15:14
أعلنَ نائب رئيس الحكومة طارق متري، اليوم السبت، أنَّ "الجيش سيرفع تقريره للحكومة عن خطة حصر السلاح بيد الدولة خلال أسبوعين"، وقال: "نريدُ الحفاظ على السلم الأهلي ولا أحد يريد مواجهة الجيش، ويتعين علينا في لبنان تفادي لغة التخوين والتخويف والتهديد".
وفي تصريحٍ له عبر قناة "الجزيرة"، قال متري: " كل الوزراء وافقوا على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة والخلاف على كيفية تحقيقه،  وبدل السجال السياسي علينا مناقشة كيفية ردع إسرائيل وتجنب الفتنة الداخلية".
 
وأكمل: "هناك صعوبات ونواجه ضغوطاً داخلية وخارجية ولكن يجب انتهاج خيار الحكمة، وما زالت هناك مساحة للتفكير في كيفية تنفيذ ومعالجة خطة حصر السلاح".
 
