"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"

وسط موجة الحر الشديدة التي تضرب ، بدأ عدد من أصحاب المولدات باعتماد "تقنين" على ساعات التغذية، لاسيما خلال ساعات الصباح وفترة ما بعد الظهر.

إلى ذلك، تبلّغ مواطنون من أصحاب مولدات بأنه سيجري اعتماد "تسعير الدولة" الرسميَّة اعتباراً من الشهر المُقبل، لكن هذا الأمر لم يحصل في مناطق أخرى مثل وضواحيها، إذ استمر أصحاب مولدات هناك باعتماد "التسعيرة المقطوعة" حيث يتم منح الـ10 أمبير بما لا يقل عن 120 دولاراً أميركياً شهرياً.