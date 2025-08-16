Advertisement

لبنان

"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
16-08-2025 | 15:50
وسط موجة الحر الشديدة التي تضرب لبنان، بدأ عدد من أصحاب المولدات باعتماد "تقنين" على ساعات التغذية، لاسيما خلال ساعات الصباح وفترة ما بعد الظهر.
إلى ذلك، تبلّغ مواطنون من أصحاب مولدات بأنه سيجري اعتماد "تسعير الدولة" الرسميَّة اعتباراً من الشهر المُقبل، لكن هذا الأمر لم يحصل في مناطق أخرى مثل عرمون وضواحيها، إذ استمر أصحاب مولدات هناك باعتماد "التسعيرة المقطوعة" حيث يتم منح الـ10 أمبير بما لا يقل عن 120 دولاراً أميركياً شهرياً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مرقص: جرى خلال جلسة الحكومة البحث في مخالفات أصحاب المولدات الكهربائية
lebanon 24
17/08/2025 08:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: منح أصحاب المولدات مهلة 45 يوماً كحد أقصى لتسوية أوضاعهم
lebanon 24
17/08/2025 08:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: على الوزارات التأكد من التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات
lebanon 24
17/08/2025 08:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: سلام طلب من الوزارات والإدارات العامة اتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات في ما خصّ التأكد من تقيد جميع أصحاب المولدات بالقوانين
lebanon 24
17/08/2025 08:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

خاص "لبنان 24"

