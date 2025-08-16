سقوط طائرة شراعية في حريصا.. إليكم التفاصيل

Advertisement

أفادت "اليازا" عبر صفحتها على " " عن سقوط طائرة شراعية في منطقة مساء الجمعة، يقودها الطيّار “ع. ن” وبرفقته أحد الركاب، ما أدى إلى ارتطامها بإحدى الأشجار وسقوطها في وادٍ بالمنطقة".أضافت:" وقد علِق الطيّار والراكب لبعض الوقت قبل أن تتمكّن فرق الإنقاذ من انتشالهما، فيما لم يُسجَّل وقوع إصابات خطيرة".