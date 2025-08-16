Advertisement

لبنان

سقوط طائرة شراعية في حريصا.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-08-2025 | 16:32
أفادت "اليازا" عبر صفحتها على "فيسبوك" عن سقوط طائرة شراعية في منطقة حريصا مساء الجمعة، يقودها الطيّار “ع. ن” وبرفقته أحد الركاب، ما أدى إلى ارتطامها بإحدى الأشجار وسقوطها في وادٍ بالمنطقة".
أضافت:" وقد علِق الطيّار والراكب لبعض الوقت قبل أن تتمكّن فرق الإنقاذ من انتشالهما، فيما لم يُسجَّل وقوع إصابات خطيرة".
 
