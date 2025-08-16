كاميرا توثق سرقة في بيروت.. المتورّط نفذ العملية أمام طفلته!

نشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع فيديو يوثق قيام شخصٍ يدعى "ب.زعيتر" بسرقة هاتف محمول في في وضح النهار وأمام المارّة، وذلك أمام زوجته وطفلته.

وأظهر الفيديو لحظة وصول على متن دراجة نارية إلى محيط "بسطة خضار"، حيث وجد هاتفاً محمولاً تركه صاحبه على متن دراجة.

وعلى الأثر، قام زعيتر بسرقة الهاتف قبل أن يلوذ بالفرار، فيما وثقت كاميرا مراقبة في المكان تفاصيل الحادثة.

وبعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو، قامت القوى الأمنية بتوقيف زعيتر داخل فندق "غولدان بلازا" في واقتياده إلى التحقيق تحت إشراف المُختص.