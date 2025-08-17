دويّ انفجار قوي في الجنوب.. أين وقع؟

أفادت المعلومات عن سماع دويّ انفجار قوي في ، فجر اليوم الأحد.

Advertisement

وذكرت المعلومات الأولية أن التفجير حصل في بلدة كفركلا الحدودية، وترددت أصداؤه في أرجاء المناطق المُجاورة.