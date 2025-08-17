Advertisement

لبنان

دويّ انفجار قوي في الجنوب.. أين وقع؟

Lebanon 24
17-08-2025 | 00:12
أفادت المعلومات عن سماع دويّ انفجار قوي في جنوب لبنان، فجر اليوم الأحد.
وذكرت المعلومات الأولية أن التفجير حصل في بلدة كفركلا الحدودية، وترددت أصداؤه في أرجاء المناطق المُجاورة.
 
 
 
