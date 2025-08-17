Advertisement

لبنان

التصعيد الأميركي مستمر

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
17-08-2025 | 01:15
لن تحمل زيارة الموفد الأميركي توم براك إلى بيروت طابع التهدئة، كما يعتقد البعض، بعد التصعيد الأخير ل"حزب الله"، بل تشير المعطيات إلى أنّ واشنطن تسعى لاستثمار اللحظة السياسية والضغط في اتجاه الحصول على تنازلات داخلية، بدل الدخول في مسار تهدئة شامل، وفق ما تشير مصادر ديبلوماسية معنية.
أضافت:"هذا التوجّه يعكس قرارًا أميركيًا بالإبقاء على منسوب الضغوط قائمًا على الساحة اللبنانية، ما يعني أنّ المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التجاذب بدل الانفراج".
 
ووفق المصادر "فإنّ هذه الضغوط لن تكون آنية، بل مرشحة للاستمرار على الأقل حتى مطلع العام المقبل، بانتظار تبلور مسار التسويات الإقليمية والدولية".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

خاص "لبنان 24"

