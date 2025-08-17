التصعيد الأميركي مستمر

لن تحمل زيارة الموفد الأميركي إلى طابع التهدئة، كما يعتقد البعض، بعد التصعيد الأخير ل" "، بل تشير المعطيات إلى أنّ تسعى لاستثمار اللحظة السياسية والضغط في اتجاه الحصول على تنازلات داخلية، بدل الدخول في مسار تهدئة شامل، وفق ما تشير مصادر ديبلوماسية معنية.

أضافت:"هذا التوجّه يعكس قرارًا أميركيًا بالإبقاء على منسوب الضغوط قائمًا على الساحة ، ما يعني أنّ المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التجاذب بدل الانفراج".

ووفق المصادر "فإنّ هذه الضغوط لن تكون آنية، بل مرشحة للاستمرار على الأقل حتى مطلع العام المقبل، بانتظار تبلور مسار التسويات الإقليمية والدولية".