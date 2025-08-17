أولويته رفع العقوبات

أكدت أوساط سياسية بأن الهدف الأساسي لـ"رئيس " في المرحلة الحالية يتمحور حول إزالة الاميركية المفروضة عليه.

وتشير هذه الأجواء، التي بدأت تبرز بوضوح داخل أوساط " "، خصوصًا بين المقربين من " "، إلى أن يعتبر هذا الملف أولوية مطلقة تتقدم على أي ملفات سياسية أو انتخابية أخرى.

وتضيف المصادر أن "العونيين المقربين من الحزب يعتقدون أن باسيل، في حال نجح في تحقيق هذا الهدف، قد لا يبدي اهتماماً كبيراً بالقضايا الأخرى، ما يعكس حجم تأثير العقوبات على خياراته وتحركاته في الساحة السياسية".