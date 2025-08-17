Advertisement

لبنان

أولويته رفع العقوبات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-08-2025 | 01:30
A-
A+

Doc-P-1405593-638910161793819177.jpg
Doc-P-1405593-638910161793819177.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت أوساط سياسية بأن الهدف الأساسي لـ"رئيس التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في المرحلة الحالية يتمحور حول إزالة العقوبات الاميركية المفروضة عليه.
Advertisement
 
وتشير هذه الأجواء، التي بدأت تبرز بوضوح داخل أوساط "التيار"، خصوصًا بين المقربين من "حزب الله"، إلى أن باسيل يعتبر هذا الملف أولوية مطلقة تتقدم على أي ملفات سياسية أو انتخابية أخرى.
 
وتضيف المصادر أن "العونيين المقربين من الحزب يعتقدون أن باسيل، في حال نجح في تحقيق هذا الهدف، قد لا يبدي اهتماماً كبيراً بالقضايا الأخرى، ما يعكس حجم تأثير العقوبات على خياراته وتحركاته في الساحة السياسية".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
نائب أميركي التقى الرئيس السوري وبحثا ممرًا إنسانيًا ودعم رفع العقوبات
lebanon 24
17/08/2025 13:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: لن نسعى لامتلاك أسلحة نووية وفي المقابل نتوقّع رفع العقوبات
lebanon 24
17/08/2025 13:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تأثير رفع العقوبات عن سوريا على لبنان: فرصة ذهبية أم تحدٍ جديد؟
lebanon 24
17/08/2025 13:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم برّاك: سوريا تتحرك بسرعة لاغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها رفع العقوبات
lebanon 24
17/08/2025 13:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:31 | 2025-08-17
06:18 | 2025-08-17
06:00 | 2025-08-17
06:00 | 2025-08-17
05:52 | 2025-08-17
05:44 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24