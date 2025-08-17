إشكالات مع المشتركين في العاصمة

أحصت لجان محلية تابعة للبلديات بدء عدد كبير من أصحاب المولدات الإلتزام بقرارات لناحية تركيب عدادات للمشتركين، بالإضافة الى تركيب "فلاتر" للمولدات وخاصةً في العاصمة ، كل ذلك بسبب معوفتهم بأن هناك جدية بتطبيق القرارات وخاصةً لناحية الإلتزام بالتسعيرة أيضاً.

Advertisement

المصدر أشار إلى أن مشكلات كبيرة أصابت المولدات في أثناء موجة الحر، وتم إطفاء 30%؜ من مولدات العاصمة مما سبب إشكالات مع المشتركين، وكل ذلك بسبب الأماكن غير المناسبة للمولدات التي لا تستطيع العمل في الفترات التي تتعدى فيها الحرارة الـ40 درجة.