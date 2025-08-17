Advertisement

لبنان

إشكالات مع المشتركين في العاصمة

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
17-08-2025 | 01:45
أحصت لجان محلية تابعة للبلديات بدء عدد كبير من أصحاب المولدات الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء لناحية تركيب عدادات للمشتركين، بالإضافة الى تركيب "فلاتر" للمولدات وخاصةً في العاصمة بيروت، كل ذلك بسبب معوفتهم بأن هناك جدية بتطبيق القرارات  وخاصةً لناحية الإلتزام بالتسعيرة أيضاً. 
المصدر أشار إلى أن مشكلات كبيرة أصابت المولدات في أثناء موجة الحر، وتم إطفاء 30%؜ من مولدات العاصمة مما سبب إشكالات مع المشتركين، وكل ذلك بسبب الأماكن غير المناسبة للمولدات التي لا تستطيع العمل في الفترات التي تتعدى فيها الحرارة الـ40 درجة.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
