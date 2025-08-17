Advertisement

لبنان

"زودة مالية" تثير تساؤلات العسكريين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-08-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1405602-638910176228859063.jpg
Doc-P-1405602-638910176228859063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتجهت الأنظار مؤخراً إلى خطوة الحكومة بإقرار مشروع قانون يجيزُ منح المتقاعدين المدنيين في القطاع العام "زيادة مالية" على رواتبهم شهرياً بقيمة 12 مليون ليرة لبنانية.
Advertisement
 
فعلياً، فإن هذه "الزودة" سيتم دفعها من خلال اعتماد جرى فتحه في موازنة العام 2025، لكنها في الوقت نفسه أثارت جدلاً في أوساط العسكريين الذين تساءلوا عن تسارع إقرار تلك "الزودة" والمضي نحو صرفها بينما "الزيادة" التي أقرت لهم مهددة بعدم الدفع الشهر المقبل بعدما تم الحديث مراراً عن بحث الحكومة عن إيرادات لتمويلها.
 
وحالياً، فإن العسكريين ينتظرون نهاية الشهر الجاري لمعرفة ما إذا كانت المُساعدة ستُصرف لهم، علماً أنهم تقاضوها عن شهر تموز قبل أيام إثر تحويلها إلى المصارف.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
موقف أستراليا العسكري من صراع أميركي - صيني يثير التساؤلات
lebanon 24
17/08/2025 13:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
انتشار أمني أمام "KFC" طرابلس يثير التساؤلات
lebanon 24
17/08/2025 13:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ثغرة ترتبط بـ"الزودة" للعسكريين
lebanon 24
17/08/2025 13:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. إليكم موعد دفع "الزودة"
lebanon 24
17/08/2025 13:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:31 | 2025-08-17
06:18 | 2025-08-17
06:00 | 2025-08-17
06:00 | 2025-08-17
05:52 | 2025-08-17
05:44 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24