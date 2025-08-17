"زودة مالية" تثير تساؤلات العسكريين

اتجهت الأنظار مؤخراً إلى خطوة الحكومة بإقرار مشروع قانون يجيزُ منح المتقاعدين المدنيين في القطاع العام "زيادة مالية" على رواتبهم شهرياً بقيمة 12 مليون .

فعلياً، فإن هذه "الزودة" سيتم دفعها من خلال اعتماد جرى فتحه في موازنة العام 2025، لكنها في الوقت نفسه أثارت جدلاً في أوساط العسكريين الذين تساءلوا عن تسارع إقرار تلك "الزودة" والمضي نحو صرفها بينما "الزيادة" التي أقرت لهم مهددة بعدم الدفع الشهر المقبل بعدما تم الحديث مراراً عن بحث الحكومة عن إيرادات لتمويلها.

وحالياً، فإن العسكريين ينتظرون نهاية الشهر الجاري لمعرفة ما إذا كانت المُساعدة ستُصرف لهم، علماً أنهم تقاضوها عن شهر قبل أيام إثر تحويلها إلى المصارف.