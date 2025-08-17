Advertisement

لبنان

قريباً.. هذا ما سيشهده مرفأ بيروت

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
17-08-2025 | 02:45
من المُرتقب أن يشهد مرفأ بيروت خلال الفترة المقبلة أعمال تأهيلٍ لأماكن داخله تضررت بشكلٍ مُباشر من انفجار 4 آب 2020. 
ومن المتوقع أن تنطلق هذه الأعمال خلال العام الجاري على أبعد تقدير، خصوصاً أنها ستشمل ورشة تحسينات لأرصفة في المرفأ.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

