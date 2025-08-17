Advertisement

لبنان

هل يطالب الشيعة بتغيير النظام؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
17-08-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1405609-638910188489945464.png
Doc-P-1405609-638910188489945464.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبدو أنّ المشهد السياسي في لبنان متجه في المرحلة المقبلة، إلى مزيد من التصعيد، مع بقاء الزخم الأميركي حاضرًا بشكل لافت. فالمؤشرات توحي بأنّ الضغوط الخارجية، خصوصًا الأميركية منها، لن تتراجع بسهولة، ما يضع لبنان مجددًا في قلب العاصفة. وبحسب مراقبين، فإنّ هذه الضغوط ستستهدف بصورة أساسية "الثنائي الشيعي"، في محاولة لفرض تنازلات أو إعادة رسم التوازنات الداخلية.
Advertisement

لكنّ الأرجح أنّ هذه الضغوط لن تدفع ب"الثنائي" إلى التراجع، بل قد تفتح الباب أمام ردّ سياسي مضاد. إذ يرى البعض أنّ البيئة الشيعية باتت أكثر اقتناعًا بضرورة التحوّل من موقع الدفاع إلى الهجوم، ليس بالضرورة عبر الشارع أو السلاح، بل عبر مشروع سياسي بديل يغيّر قواعد اللعبة.

في هذا السياق، يكثر الحديث في الأوساط السياسية عن احتمال أن يطرح الشيعة فكرة عقد سياسي جديد، يعيد النظر باتفاق الطائف الذي شكّل الإطار الناظم للحياة السياسية منذ مطلع التسعينيات.

فالاتفاق، رغم ما وفّره من استقرار نسبي، لم يمنح الشيعة الصلاحيات التي يعتبرون أنّ حجمهم الشعبي والسياسي يفرضها. بل إنّ ميزات عديدة كانت تسمح لهم بتجاوز هذا النقص، وأبرزها السلاح والدور الإقليمي، بدأت تتعرض لتحديات وضغوط جدية.

من هنا، يتداول البعض سيناريو قيام "الثنائي" بطرح مطالب واضحة على الطاولة، في مقابل السلاح والدور الإقليمي، تتمثل في صلاحيات دستورية أوسع ومواقع وازنة في المؤسستين الإدارية والأمنية.

 فالمعادلة التي يرونها منطقية هي: إذا كان المجتمع الدولي يريد حصر السلاح بيد الدولة، فلا بد من تعويض سياسي ودستوري يعيد التوازن داخل النظام.

صحيح أنّ هذه الأفكار لم تُطرح بشكل رسمي بعد، لكنّها باتت مادة نقاش داخل الطائفة، سواء بين الكوادر الحزبية أو النواب أو النخب الفكرية والسياسية. وهناك من يعتبر أنّ المسألة لم تعد احتمالًا بعيدًا، بل خيار مطروح بجدية مع كل استحقاق داخلي أو مفاوضة خارجية.

إلّا أنّ الطريق إلى مثل هذا التغيير ليس سهلًا. فإعادة صياغة النظام السياسي في لبنان لا يمكن أن تتم عبر التفاهمات الهادئة فقط، بل قد تحتاج إلى هزّة داخلية كبرى. البعض يذهب أبعد من ذلك، اذ يتحدث عن احتمال اندلاع اشتباك داخلي، قد يتخذ طابعًا مسلحًا في مرحلة ما، قبل أن يُفتح باب التفاوض على قواعد جديدة. وهذا الاحتمال، وإن كان لا يزال في خانة السيناريوهات، إلا أنّه يعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه البلد.

يقف لبنان اليوم على حافة مسار جديد: إمّا استمرار الضغط الأميركي بما يعنيه من إطالة للأزمة، وإمّا انبثاق مشروع سياسي شيعي بديل يطالب بتعديلات عميقة في النظام. وفي الحالتين، تبدو المرحلة المقبلة محفوفة بالمخاطر، ومفتوحة على احتمالات شديدة التعقيد.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
هل سيشارك "الوزراء الشيعة" في جلسة الحكومة غدًا؟
lebanon 24
17/08/2025 13:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب: الخطر الذي يتهدد الشيعة إنما يتهدد لبنان وكل الطوائف
lebanon 24
17/08/2025 13:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24
براك في بيروت في 18 الجاري وجلسة لمجلس الوزراء غداً بمشاركة الوزراء الشيعة!
lebanon 24
17/08/2025 13:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: الشيعة بلبنان هو "جبل عامل متل ما منعرفه" ولسنا ضدهم
lebanon 24
17/08/2025 13:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:31 | 2025-08-17
06:18 | 2025-08-17
06:00 | 2025-08-17
06:00 | 2025-08-17
05:52 | 2025-08-17
05:44 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24