إلى البطريركية المارونية.. نداءٌ من لجنة كفرحزير البيئية

وجهت لجنة كفرحزير البيئية كتاباً مفتوحاً إلى البطريرك الكاردينال ، رحبت فيه بدعوته الى الصلاة اليوم من اجل القطاع الزراعي اللبناني ، وسألت عن الدور الحقيقي الذي تلعبه البطريركية في دعم هذا القطاع الحيوي.

Advertisement



واعتبرت أنه "في الوقت الذي يمر فيه بتحديات بيئية وزراعية واقتصادية كبيرة، خاصة في مناطق مثل الكورة التي دمرتها شركات الترابة وقتلت واصابت الكثير من أهلها بالسرطان وامراض القلب والامراض الصدرية بسبب احراقها ملايين اطنان الفحم الحجري والبترولي بين بيوتها وقراها، وقضت على كامل زراعاتها كالتين واللوز والعنب واقتلعت وجرفت مئات الاف اشجار الزيتون التاريخية بعد ان سببت مرض عين الطاووس الفطري الذي انتشر من مستنقعات مقالع التراب ، اتهمت البطريركية المارونية بأنها "تملك مصالح مباشرة في هذه الشركات".

ودعت اللجنة، البطريركية المارونية الى الاهتمام بمصلحة لبنان وشعبه، واتخاذ خطوات ملموسة لدعم القطاع الزراعي وحماية البيئة والانسان، داعية إياها الى التخلي عن شراكتها في شركة الترابة التي قتلت الناس ودمرت بيئة وزراعة الكورة".