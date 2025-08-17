Advertisement

لبنان

أبو الحسن: إنه زمن الردّة والعمالة

Lebanon 24
17-08-2025 | 04:44
كتب أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر منصة "اكس": "إنّه زمن الرِّدّة، إنه زمن التجرؤ على الكبار الكبار. زمنٌ كَثُر فيه الجحود وقلّت فيه الأصالة، زمنُ الارتهان والعمالة، زمنُ الفرز بين نخبة الوطنيين العروبيين وبين الحثالة.‏إنّه زمن التنكّر، زمنُ الانقلاب على تاريخنا وتراثنا. وما الحياة إلّا انتصار للأقوياء، لا للخونة والعملاء".
