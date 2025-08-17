"معجزة" حصلت.. هذا ما قاله مسؤول إسرائيليّ عن "حزب الله"!

سربت القناة الـ"12" مؤخراً تسجيلات سرية لرئيس الاستخبارات آهارون خاليفا في الفترة التي تلت هجوم 7 تشرين الأول 2023، اتهم فيها كل القيادات السياسية والعسكرية والمخابراتية الإسرائيلية بالفشل.

Advertisement



خاليفا، المشهور باستقالته لتقصيره في منع الهجوم، يقول إنه لم يكن وحده المسؤول عن الفشل، فكل من كان موجوداً في مناصب وقت هجوم 7 تشرين الأول، يجب أن يعود لبيته.

كذلك، قال خاليفا إن الكارثة التي عانت منها يتحمل مسؤوليتها الجميع، وليس الاستخبارات العسكرية فقط، ويقول عن أنه جبان جداً، ويخاف من تحمل المسؤولية.





واتهم خاليفا المستوى السياسي بتقوية لأسبابه الخاصة، بقوله: "لست أنا من أحضر أموالًا لها من الخارج، وكان يستلمها في حقائب كبيرة، في إشارة لرئيس السابق إسحاق كوهين صديق نتنياهو المقرب وقتها".



أيضاً، هاجم خاليفا جهازي " " و "الشين بيت" بقوة، متسائلا أين مليارات الدولارات التي تنفق عليكم.



وبحسب قوله فإن معجزة حدثت في 7 تشرين الأول 2023، لعدم مشاركة في هذا الهجوم، ولو حصل ذلك لتغير كل شيء. (إرم نيوز)