لبنان

عيسى الخوري: سائرون بالاتجاه صحيح رغم التشنجات

Lebanon 24
17-08-2025 | 05:44
رأى وزير الصناعة جو عيسى الخوري، أن "لبنان يشهد انتقالًا من مرحلة امتلكت فيها مجموعة معيّنة هيمنة سياسية وأمنية استمرّت قرابة عشرين عامًا، إلى مرحلة جديدة ما زال شكلها غامضًا وغير محدَّد".
وأضاف كاتبا على منصة "إكس": "هذه المرحلة لم تَغِب عن وصف الفيلسوف أنطونيو غرامشي حين كتب: "الأزمة تكمن تحديدًا في أنّ القديم يَحتَضِر، والجديد صعبٌ عليه أن يولد؛ وفي هذا الفاصل الزمني تظهر مجموعة واسعة من الأعراض المَرَضية"".

وختم عيسى الخوري: "لكننا رغم كل التشنّجات، وبدون أي شك، سائرون في الاتجاه الصحيح..!"
