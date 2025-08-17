عيسى الخوري: سائرون بالاتجاه صحيح رغم التشنجات

Advertisement

رأى ، أن " يشهد انتقالًا من مرحلة امتلكت فيها مجموعة معيّنة هيمنة سياسية وأمنية استمرّت قرابة عشرين عامًا، إلى مرحلة جديدة ما زال شكلها غامضًا وغير محدَّد".وأضاف كاتبا على منصة "إكس": "هذه المرحلة لم تَغِب عن وصف الفيلسوف حين كتب: "الأزمة تكمن تحديدًا في أنّ القديم يَحتَضِر، والجديد صعبٌ عليه أن يولد؛ وفي هذا الفاصل تظهر مجموعة واسعة من الأعراض المَرَضية"".وختم : "لكننا رغم كل التشنّجات، وبدون أي شك، سائرون في الاتجاه الصحيح..!"