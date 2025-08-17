Advertisement

لبنان

أطلق النار عليه وأصابه في خاصرته

Lebanon 24
17-08-2025 | 06:00
Doc-P-1405676-638910327299988828.jpg
Doc-P-1405676-638910327299988828.jpg photos 0
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في بلدة بيت الفقس في الضنية، تطوّر إلى قيام ج.ح بإطلاق النار من مسدسٍ حربيّ على م.ع، وأصابه في خاصرته.
ونُقِلَ الجريح إلى المستشفى، بينما تعمل القوى الأمنيّة على مُلاحقة مُطلق النار لتوقيفه.
 
 
