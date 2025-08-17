Advertisement

لبنان

عن العمليّات العسكريّة الإسرائيليّة في لبنان... هذا آخر ما كشفه نتنياهو

Lebanon 24
17-08-2025 | 07:01
A-
A+
Doc-P-1405696-638910362904898407.jpg
Doc-P-1405696-638910362904898407.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو "أريد أنّ أُؤكّد أنّ عملياتنا في لبنان هي وفقاً لاتّفاق وقف إطلاق النار".
Advertisement
 
 
وأضاف نتنياهو: "نحن نُواجه بالنيران أيّ خرق أو محاولة تسلّح من قبل "حزب الله".
 
 
وتابع: "الذين يدعون لإنهاء الحرب دون هزيمة "حماس" لا يُقوّون فقط موقفها ويؤخرون إطلاق سراح رهائننا، بل يضمنون أيضًا تكرار أهوال 7 تشرين الاوّل 2023".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
هذا آخر ما كشفه ابن فضل شاكر عن نية والده تسليم نفسه للقضاء
lebanon 24
17/08/2025 18:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عن لبنان... هذا آخر ما أعلنه وزير إسرائيليّ
lebanon 24
17/08/2025 18:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. هذا آخر ما كشفه ترامب
lebanon 24
17/08/2025 18:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما كشفه موقع "أكسيوس" عن الاجتماع السوري الإسرائيلي الذي عُقد في باريس
lebanon 24
17/08/2025 18:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-08-17
10:51 | 2025-08-17
10:46 | 2025-08-17
10:31 | 2025-08-17
10:15 | 2025-08-17
10:01 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24