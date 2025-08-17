عن العمليّات العسكريّة الإسرائيليّة في لبنان... هذا آخر ما كشفه نتنياهو

قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة "أريد أنّ أُؤكّد أنّ عملياتنا في هي وفقاً لاتّفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف : "نحن نُواجه بالنيران أيّ خرق أو محاولة تسلّح من قبل " ".

وتابع: "الذين يدعون لإنهاء الحرب دون هزيمة " " لا يُقوّون فقط موقفها ويؤخرون إطلاق سراح رهائننا، بل يضمنون أيضًا تكرار أهوال 7 تشرين الاوّل 2023".