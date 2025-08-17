Advertisement

لبنان

عبد الله يرحب بإصدار الحكومة مراسيم تشكيل الوكالة الوطنية للدواء

Lebanon 24
17-08-2025 | 07:11
كتب النائب بلال عبد الله على صفحة "اكس": "وأخيرا بدأت الحكومة باصدار مراسيم تشكيل الوكالة الوطنية للدواء، لتشكل المؤسسة المعنية بسلامة الأدوية والمتممات الغذائية وكل ما له علاقة بالمستحضرات والمستلزمات المرتبطة بصحة المواطن . أثمرت جهود وزير الصحة وكل المعنيين ببدء مسيرة الاصلاح الحقيقي في هذا الملف".
