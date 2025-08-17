بعد موجة الحرّ غير المسبوقة... كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟



وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة حتى نهاية الأسبوع حيث يتحول الى حار نسبيا.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: بين 25 و33، بين 24 و32، وزحلة بين 18 و35 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:



غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتكون الضباب الكثيف على الجبال اعتبارا الظهر مع احتمال تساقط الرذاذ فوق المرتفعات الشمالية كما تنشط الرياح أحيانا.



الإثنين:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، تنشط الرياح خاصة شمال البلاد حيث يرتفع معها موج البحر.



الثلاثاء:

غائم جزئيا مع ضباب على الجبال ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات مع نشاط في سرعة الرياح.



الأربعاء:

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل ويبقى ظهور الضباب على المرتفعات.



- الحرارة على الساحل من 24 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 18 إلى 30 درجة، في الداخل من 20 إلى 35 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.



- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و75%.



- حال البحر: مائج اجمالا. حرارة سطح الماء: 30°م.



- الضغط الجوي: 1008 HPA أي ما يعادل: 756 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,02 ساعة غروب الشمس: 19,21