Advertisement

لبنان

بعد موجة الحرّ غير المسبوقة... كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

Lebanon 24
17-08-2025 | 07:14
A-
A+
Doc-P-1405699-638910371834590323.jpg
Doc-P-1405699-638910371834590323.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، تنشط الرياح خاصة شمال البلاد حيث يرتفع معها موج البحر.
Advertisement

وجاء في النشرة الآتي: 

- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة حتى نهاية الأسبوع حيث يتحول الى حار نسبيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 24 و32، وزحلة بين 18 و35 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد:
 
غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتكون الضباب الكثيف على الجبال اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال تساقط الرذاذ فوق المرتفعات الشمالية كما تنشط الرياح أحيانا.

الإثنين:
 
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، تنشط الرياح خاصة شمال البلاد حيث يرتفع معها موج البحر.

الثلاثاء:
 
غائم جزئيا مع ضباب على الجبال ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات مع نشاط في سرعة الرياح.

الأربعاء:
 
قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل ويبقى ظهور الضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 24 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 18 إلى 30 درجة، في الداخل من 20 إلى 35 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و75%.

- حال البحر: مائج اجمالا.   حرارة سطح الماء: 30°م.

- الضغط الجوي: 1008 HPA    أي ما يعادل: 756 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,02    ساعة غروب الشمس:  19,21
مواضيع ذات صلة
بعد موجة الحر الشديد التي ضربت لبنان... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
lebanon 24
17/08/2025 18:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يشهد لبنان موجة حر غير مسبوقة نهاية الأسبوع؟
lebanon 24
17/08/2025 18:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض بدرجات الحرارة.. كيف سيكون طقس بداية آب؟
lebanon 24
17/08/2025 18:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ضباب ورياح ناشطة.. كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟
lebanon 24
17/08/2025 18:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-08-17
10:51 | 2025-08-17
10:46 | 2025-08-17
10:31 | 2025-08-17
10:15 | 2025-08-17
10:01 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24