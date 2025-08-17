Advertisement

لبنان

عن سلاح "حزب الله"... ماذا قال وزير عراقيّ؟

Lebanon 24
17-08-2025 | 07:18
قال وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين إنه "لا يمكن سحب سلاح حزب الله في لبنان إلا بالحوار".
وأضاف أنه "لا يمكن سحب سلاح الحشد الشعبي العراقي بالقوة". 
