Advertisement

لبنان

الجيش: رماية جوية في حقل العاقورة- جبيل

Lebanon 24
17-08-2025 | 07:19
A-
A+
Doc-P-1405702-638910374126372903.jpg
Doc-P-1405702-638910374126372903.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement
 
"ستنفذ القوات الجوية بتاريخي 18 و19 / 8 / 2025 ما بين الساعة 7.30 و24.00 من كل يوم رماية جوية نهارية وليلية في حقل رماية العاقورة- جبيل، يتخللها استعمال صواريخ وأسلحة رشاشة.  

لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يؤكد استهداف مسؤول الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله بمنطقة بنت جبيل
lebanon 24
17/08/2025 18:14:41 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادة الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في عيناتا – بنت جبيل
lebanon 24
17/08/2025 18:14:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في حقل القليعة – مرجعيون
lebanon 24
17/08/2025 18:14:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في حقل عيون السيمان والسماعية
lebanon 24
17/08/2025 18:14:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-08-17
10:51 | 2025-08-17
10:46 | 2025-08-17
10:31 | 2025-08-17
10:15 | 2025-08-17
10:01 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24