الجيش: رماية جوية في حقل العاقورة- جبيل

صدر عن قيادة الجيش- البيان الآتي:

"ستنفذ بتاريخي 18 و19 / 8 / 2025 ما بين الساعة 7.30 و24.00 من كل يوم رماية جوية نهارية وليلية في حقل رماية العاقورة- ، يتخللها استعمال صواريخ وأسلحة رشاشة.



لذا، تدعو المواطنين إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".