لبنان

بالصور... حادث سير مروّع بين 7 سيارات

Lebanon 24
17-08-2025 | 07:27
أفادت "اليازا" عن وقوع حادث سير على طريق الرملية باتجاه بيروت بين سبع سيارات. 
وأشارت إلى أن الصليب الأحمر يعمل على إسعاف المصابين. 
 
