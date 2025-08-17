Advertisement

لبنان

بلديات راشيا واتّحادات الجرد الاعلى - بحمدون استنكرت التعرض لجنبلاط

Lebanon 24
17-08-2025 | 07:52
A-
A+
Doc-P-1405710-638910392233840620.png
Doc-P-1405710-638910392233840620.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استنكر رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ ورؤساء بلديات راشيا الوادي، ظهر الاحمر، عيحا، المحيدثة، عين عطا، تنورة، بكيفا، كفرقوق، ينطا، دير العشاير، العقبة، بيت لهيا، الحوش، كفرمشكي وكوكبا، في بيان مشترك، "التعرض لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط".
Advertisement

وأكد البيان "تأييدهم لمواقفه الوطنية والعربية، ولدوره الكبير والتاريخي في الحفاظ على الهوية والوجود والكرامة في كل الأوقات الصعبة، وفي حفاظه على السلم الاهلي، وسعيه لتجنب لبنان كما سوريا الصراعات الطائفية والمحن".
 
 
كما استنكر اتحاد بلديات الجرد الأعلى – بحمدون في بيان، "حملة التخوين الرخيصة التي يتعرض لها جنبلاط من جهات معروفة الأهداف والولاء، أو من بعض الجهلة والحاقدين".

وقال في بيان: "إن وليد جنبلاط الذي شهد العالم بحكمته في أوقات الصعاب، وشهد بنو قومه على مواقفه الوطنية وحرصه الشديد على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وجهوده الدائمة لتجنيب أبناء طائفته وأبناء وطنه تداعيات صراع الأمم، لا يحتاج الى شهادة من أصحاب النفوس الصغيرة والمريضة".

وختم: "إن وليد جنبلاط الذي أثبتت الأيام والسنون أنه رجل قائد وحكيم سيبقى ذاك الرمز الوطني والعربي الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه. وسيبقى المخلصون أوفياء له، ولما قدمه في شتى المجالات والميادين لتبقى الكرامة مصانة، ولتبقى الجباه مرفوعة".
مواضيع ذات صلة
ياسر خليل رئيساً لاتحاد بلديات قلعة الاستقلال في راشيا وعصام الهادي نائباً له
lebanon 24
17/08/2025 18:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني شارك في فعاليات ليلة المتاحف في المدينة
lebanon 24
17/08/2025 18:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تيمور جنبلاط يستنكر التعرض للمواطنين والعسكريين ويدعو لضبط النفس
lebanon 24
17/08/2025 18:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد نقابات الأفران والمخابز يحذّر: لعدم التعرض للعمال السوريين في أفران الجبل
lebanon 24
17/08/2025 18:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-08-17
10:51 | 2025-08-17
10:46 | 2025-08-17
10:31 | 2025-08-17
10:15 | 2025-08-17
10:01 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24