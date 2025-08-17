30
لبنان
بلديات راشيا واتّحادات الجرد الاعلى - بحمدون استنكرت التعرض لجنبلاط
Lebanon 24
17-08-2025
|
07:52
A-
A+
استنكر
رئيس اتحاد
بلديات جبل الشيخ ورؤساء بلديات
راشيا
الوادي، ظهر
الاحمر
، عيحا، المحيدثة، عين عطا، تنورة، بكيفا، كفرقوق، ينطا، دير العشاير، العقبة، بيت لهيا، الحوش، كفرمشكي وكوكبا، في بيان مشترك، "التعرض لرئيس
الحزب التقدمي الاشتراكي
السابق
وليد جنبلاط
".
وأكد البيان "تأييدهم لمواقفه الوطنية والعربية، ولدوره الكبير والتاريخي في الحفاظ على الهوية والوجود والكرامة في كل الأوقات الصعبة، وفي حفاظه على السلم
الاهلي
، وسعيه لتجنب
لبنان
كما
سوريا
الصراعات الطائفية والمحن".
كما استنكر اتحاد بلديات الجرد الأعلى – بحمدون في بيان، "حملة التخوين الرخيصة التي يتعرض لها
جنبلاط
من جهات معروفة الأهداف والولاء، أو من بعض الجهلة والحاقدين".
وقال في بيان: "إن وليد جنبلاط الذي شهد العالم بحكمته في أوقات الصعاب، وشهد بنو قومه على مواقفه الوطنية وحرصه الشديد على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وجهوده الدائمة لتجنيب أبناء طائفته وأبناء وطنه تداعيات صراع الأمم، لا يحتاج الى شهادة من أصحاب النفوس الصغيرة والمريضة".
وختم: "إن وليد جنبلاط الذي أثبتت الأيام والسنون أنه رجل قائد وحكيم سيبقى ذاك الرمز الوطني والعربي الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه. وسيبقى المخلصون أوفياء له، ولما قدمه في شتى المجالات والميادين لتبقى الكرامة مصانة، ولتبقى الجباه مرفوعة".
