Advertisement

لبنان

إنقلاب سيارة على طريق عيون السمك

Lebanon 24
17-08-2025 | 08:56
A-
A+
Doc-P-1405725-638910431469552921.jpg
Doc-P-1405725-638910431469552921.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انقلبت سيارة على طريق عيون السمك، واقتصرت الأضرار على الماديات من دون تسجيل إصابات.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جريح في انقلاب سيارة على طريق جديدة مرجعيون
lebanon 24
17/08/2025 18:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24
زحمة سير على طريق عاريا.. بسبب انقلاب سيارة
lebanon 24
17/08/2025 18:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24
انقلاب سيارة على الطريق العام في بلدة كفردبش
lebanon 24
17/08/2025 18:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": انقلاب سيارة على اوتوستراد رياق بعلبك قرب المسبح الشرقي وسقوط جريح
lebanon 24
17/08/2025 18:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-08-17
10:51 | 2025-08-17
10:46 | 2025-08-17
10:31 | 2025-08-17
10:15 | 2025-08-17
10:01 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24