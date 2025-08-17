Advertisement

لبنان

الجيش أوقف شخصين في طرابلس

Lebanon 24
17-08-2025 | 09:16
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في منطقة جبل محسن، تطوّر إلى قيام أشخاص بالإعتداء على شاب في منطقة القبة - البقار في طرابلس.
وقد أوقف الجيش م.د وس.م، فيما لا يزال يبحث عن بقيّة المتورطين لتوقيفهم.
 
 
 
