هاشم ابرق الى رئيس مجلس النواب الجزائري معزيا بضحايا الحادث المروري

أبرق رئيس الجزائرية الى رئيس مجلس النواب بو غالي معزيا بسقوط عدد من الضحايا والجرحى بسبب حادث مروري اليم في العاصمة الجزائرية، متمنيا للجزائر "الشقيقة، رئيسا وحكومة ومجلسا وشعبا، ان تكون بأفضل الايام والا تطول ايام الحزن والاسى، فالجزائر بماضيها وحاضرها ستبقى الشقيقة الاوفى لوطننا ولقضايا الامة. اقل الوفاء ان نقوم بأقل واجب الاخوة وللشعب الجزائري والعائلات المفجوعة كل التحية والاحترام".

