لبنان

هاشم ابرق الى رئيس مجلس النواب الجزائري معزيا بضحايا الحادث المروري

Lebanon 24
17-08-2025 | 09:59
أبرق رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الجزائرية النائب قاسم هاشم الى رئيس مجلس النواب الجزائري ابراهيم بو غالي معزيا بسقوط عدد من الضحايا والجرحى بسبب حادث مروري اليم في العاصمة الجزائرية، متمنيا للجزائر "الشقيقة، رئيسا وحكومة ومجلسا وشعبا، ان تكون بأفضل الايام والا تطول ايام الحزن والاسى، فالجزائر بماضيها وحاضرها ستبقى الشقيقة الاوفى لوطننا ولقضايا الامة. اقل الوفاء ان نقوم بأقل واجب الاخوة وللشعب الجزائري والعائلات المفجوعة كل التحية والاحترام".
