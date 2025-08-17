إنقاذ عدد من الأشخاص... كانوا يُمارسون هواية السباحة

أعلن مركز التطوعي في ، عن إنقاذ عدد من الأشخاص قبل تعرّضهم للغرق مقابل شاطىء الخرايب.

وحذّر المركز المواطنين ودعاهم إلى عدم الإبتعاد عن الشاطىء، لارتفاع أمواج البحر.