لبنان

إنقاذ عدد من الأشخاص... كانوا يُمارسون هواية السباحة

Lebanon 24
17-08-2025 | 10:15
أعلن مركز الخرايب التطوعي في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، عن إنقاذ عدد من الأشخاص قبل تعرّضهم للغرق مقابل شاطىء الخرايب.
وحذّر المركز المواطنين ودعاهم إلى عدم الإبتعاد عن الشاطىء، لارتفاع أمواج البحر.
 
 
 
